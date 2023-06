Un joven paseaba por las playas de Sydney, Australia, cuando, de pronto, notó que algo extraño sobresalía de la arena. Al acercarse no pudo con la curiosidad comenzando a jalar aquello, quedando tremendamente impactado al ver que tenía frente suyo a un gusano de grandes dimensiones, dejando con la boca abierta a millones de personas en TikTok cuando el asombroso video se hizo viral.

Tight Linez (@tightlinezfishing) fue la cuenta encargada de compartirnos el extraño momento en una serie de lips, pero el más visto de estos, el cual suma más de 54.8 millones de vistas, nos muestra a un sujeto a orillas del mar. Encima de él, un sol inclemente brilla si piedad.

En una de sus manos sostiene una cola de un pez la cual frota sobre la arena mientras las aguas se retiran. A primera vista, no tenemos la más mínima idea de lo que está haciendo hasta que, casi imperceptible, aparece una pequeña boca que se engancha a la carne del pescado.

Mira aquí el video viral

En la otra mano tiene una pequeña pinza con la cual sujeta al ser, de inmediato lo extrae al exterior dándonos con la terrible sorpresa de que se trata de un gusano de playa, específicamente, la especie conocida como “gusano toro de Alaska”, el cual mide poco más de un metro de longitud.

“No volveré a la playa”

De inmediato, miles de personas acudieron a la caja de comentarios para opinar: “jamás volveré a enterrar mis pies en la arena, menos enterrarme por completo”, “nuevo miedo desbloqueado”, “el gusano toro de Alaska se ve espeluznante”, “es en Australia, ahora todo tiene sentido”, “ya no me gusta la playa”, “¿gusano de playa o tiburón? Traigan al tiburón”, “no volveré a la playa jamás, a no ser que me olvide de esto”.