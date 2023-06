A veces, los hechos desafortunados hacen que las personas ganen cierta fama en las redes sociales. Bueno, eso es lo que le ha pasado a Alyssa Konkel, una mujer de Chicago, Illinois (Estados Unidos). Resulta que ella decidió usar la caminadora de un gimnasio sin imaginar que se caería y pasaría la vergüenza de su vida.

La cámara de seguridad del gimnasio al que acudió captó el momento de su caída. Eventualmente, aquel video fue solicitado por ella misma para subirlo a su cuenta de Instagram (@lysskonks8). “Entonces esto pasó”, colocó como descripción de su publicación que se volvió viral, pues ya tiene más de 220 mil reproducciones.

Debido al impacto que generó el clip, la chica de 26 años llegó a ser entrevistada por Inside Edition, de acuerdo a un video viral compartido en YouTube por el propio medio. Ahí pudo brindar más detalles sobre lo ocurrido.

“Estaba tan avergonzada. Miré a ambos lados y dije: ‘¡Oh, Dios mío! Esto es tan vergonzoso’. Y me gusta decirlo muy fuerte. El cordón de mi zapato se desató y definitivamente me atrapó. Se me torció el pie y creo que pisé el cordón”, manifestó Alyssa Konkel, quien trató de aguantar, pero como sus rodillas estaban sobre la cinta de la caminadora que aún funcionaba, sus leggins acabaron bajándose por la fuerza, lo que expuso su trasero.

Mira aquí el video viral

“Simplemente me atraparon y luego simplemente grité. Y después me solté porque sentí que mis nalgas colgaban”, señaló la joven entre risas. A raíz de lo sucedido, Alyssa Konkel sufrió cortes y rasguños en la cara y las piernas, pero a pesar de todo eso, como ya dijimos líneas arriba, decidió subir el video viral de su caída a Instagram.

El motivo por el que publicó la escena

Al ser consultada sobre por qué lo hizo, ella indicó que “solo quería hacer reír al mundo”. Sí, en serio. “Todo el mundo está como: ‘Eres una celebridad, eres una celebridad’. Sí, solo por mi trasero. Ya sabes, todo el mundo está viendo mi trasero y soy famosa por mi trasero”, sentenció la joven muy sonriente.

Cabe recalcar que muchos usuarios de Instagram, al ver el video viral, creyeron que Alyssa Konkel no sufrió ninguna herida y le agradecieron por haber difundido la escena. “Me alegra que no te lastimaras y que lo compartiste para que todos se rieran”, “me encanta que hayas publicado esto y hayas compartido humor con él. Me hubiera mortificado, jajaja”, y “leyenda absoluta. Bendita seas por compartir esto con el resto del mundo porque es divertidísimo. ¡Me alegro de que estés bien!”, son algunos de los tantos comentarios que se encuentran sobre el clip.

