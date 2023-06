Las rupturas amorosas son casi inevitables en la vida de cualquier persona, aunque hay quienes se llevan la peor parte: tristeza, arrepentimiento, dolor y hasta rabia. Ante esta premisa, algunos usuarios deciden espiar a sus exparejas en Instagram, y Natalie Louise tomó en cuenta ello. Ella explicó ‘cómo espiar a tu ex’ en sencillos pasos y pasar completamente incógnito.

“Básicamente, lo ves como un fantasma; nunca sabrán que lo viste. No podrán rastrearte”, contó la chica de Estados Unidos, en lo que sería su método infalible para ver lo que hace una expareja que te tiene bloqueado en redes, específicamente en Instagram y sobre las historias de 24 horas que son famosas en todo el mundo.

“Hazlo bajo tu propio riesgo”

A través de su cuenta @wanderlusqt, ella mostró que no es muy difícil enterarse de cómo va la vida de un ‘antiguo amor’ por las historias de Instagram. El truco, que le valió cerca de 1,3 millones de visitas, explica cómo no dejar huella si ves las historias de un ‘viejo amor’.

La muchacha sintió mea culpa desde el comienzo y advirtió que se ‘libera de responsabilidad’ para las personas que le presten atención solo para hacerse daño así mismas o si se llevan una gran impresión con lo que está haciendo su ‘ex’.

“Si estás sanando y claramente no estés viendo la historia porque estás en una fase de curación, no uses esta herramienta”, contó sobre el ‘tip’ que solo consiste en ingresar en una página especializada llamada “Instagram Stories Viewer”. De hecho, ella se puso de ejemplo y buscó las historias de su examante.

La web solo funciona siempre y cuando coloques el identificador: @wanderlusqt es un ejemplo. “He publicado una historia y luego miré mi historia usando esta herramienta. No apareció como alguien viendo mi historia. Literalmente apareció como 0″, relató, a lo que agregó un dato en suma importante:

“Si estás bloqueado, aún puedes ver la historia [de cualquiera]”. Y si te silenciaron, no importa”, explicó sobre su atajo, pues incluso puedes ver el perfil de Instagram de esa persona en concreto, específicamente si se trata de un ‘ex’ que te causa curiosidad.

“Esta herramienta probablemente te vuelva aún más adicto a [un ex amante] si continuamente miras sus historias de forma anónima”, dejó en claro, por lo que pidió autocontrol de lo que se mira o no a través de esta web. “Te vuelves más fuerte cuando eliges claramente no ver una historia”, reflexionó finalmente sobre lo que muchos calificaron como un ‘método de tortura emocional’.