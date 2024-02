Amber Tiffeny ha causado incomodidad en los residentes del Reino Unido con sus singulares declaraciones en contra de este país, pues indicó que mudarse hacia los Estados Unidos fue una decisión de la cual no se arrepiente y explicó las razones de ello. Sus palabras fueron suficientes para que su clip difundido por TikTok obtenga gran popularidad y se realice un intenso debate. Los detalles del momento viral te lo contaré aquí en Mag.

Esta chica se trasladó hacia el país americano cuando tenía 17 años y, en tan solo tres años de aclimatarse a dichas costumbres, sacó una conclusión inesperada, pues considera que los ciudadanos británicos “presentan malas vibras” y “no quieren verte prosperar”.

“Recién comencé a estar rodeada de personas más edificantes y conocedoras de los negocios. Siento que odio ser una de esas personas, pero el Reino Unido tiene malas vibraciones de verdad”, indicó la joven.

La creadora de contenido no tuvo problema alguno en criticar a sus propios compatriotas, pues estima que estos no tienen la mínima intención de apoyarse entre sí. Bajo esa línea, halagó la motivación que brindan los estadounidenses para cumplir los objetivos personales.

Dudó para mudarse a EEUU

Amber recuerda que fue demasiado difícil tomar la decisión de abandonar el Reino Unido, ya que no imaginaba una vida sin sus familiares y amigos, además, de no realizar las cosas que más amaba, pero confiesa que se hubiera arrepentido en caso de no haber llegado al territorio americano.

“Honestamente, doy gracias a Dios porque iba a subirme a un avión y regresar al Reino Unido, pero tenía otros planes para mí. (...) El Reino Unido no quiere verlos prosperar: así es la gente, así es el gobierno (británico), así es realmente”, concluyó.

