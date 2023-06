Una joven de Estados Unidos se volvió viral en TikTok al mostrar lo que le ocurrió tras someterse a un relleno de labios gratuito. Tras el episodio, ella pidió tener cuidado con este tipo de tratamientos y buscar la asesoría de profesionales.

Jessica Cailey Burko, de 28 años, es una creadora de contenido que usualmente se aplica relleno en los labios; sin embargo, una de sus inyecciones más recientes le provocó una terrible reacción alérgica en la piel que le desfiguró el rostro.

“Esto es probablemente lo peor que me ha pasado”, dijo en un video en donde se le puede ver con los labios hinchados. “En camino al médico”, agregó.

La estadounidense, quien obtuvo el tratamiento gracias a un sorteo de Instagram, dio a conocer que el procedimiento la había dejado con un dolor infernal, por lo que tuvo que usar crema anestésica en los labios durante varios horas antes de que se deshincharan.

Según su testimonio, el hombre que le aplicó las inyecciones parecía no tener idea de lo que estaba haciendo.

“Este doctor estaba haciendo algo al azar. Hizo todo lo que se suponía que debía hacer. Inmediatamente después de que me inyectó, me miré en el espejo y me di cuenta de lo hinchada que estaba”, declaró.

Ella se dio cuenta que algo estaba mal porque el procedimiento había sido muy doloroso y ella sabía que eso no era normal.

“Me dolió muchísimo, lo cual fue raro porque sé que no debería”, afirmó la joven según declaraciones recogidas por el New York Post.

La recuperación

Al ir al médico, este le recomendó una crema que no funcionó. “Mi piel se puso extremadamente roja prácticamente inmediatamente después. Sabía que eso definitivamente no era normal”, señaló.

“Cuando llegué a casa, los labios eran del tamaño del video. Mi cara comenzó a hincharse y caer”, añadió. Así, la estadounidense tuvo que ir a otro centro de belleza donde le disolvieron el relleno.

“Después de disolverme, mis labios se hundieron rápidamente y mi cara estaba flácida, pero después de una semana completa volví a la normalidad”, explicó.

A modo de advertencia, indicó que este tipo de procedimientos deben ser realizados solamente por profesionales: “Lo que le diría a cualquiera es: investigue, si encuentra a alguien que ama y hace un trabajo increíble, quédese con él. Si planea acudir a otra persona, asegúrese de hacer preguntas y estar 100 % seguro de que puede hacer lo que le pide o saber cómo hacer el trabajo que desea”, concluyó.

¿Cuánto tiempo dura el relleno en los labios?

En general, el efecto de un relleno de labios con inyección de ácido hialurónico dura de 4 a 12 meses, dependiendo de la composición del producto inyectado. Después de este periodo, el ácido hialurónico será completamente reabsorbido y metabolizado por el organismo, y será necesario repetir el tratamiento.