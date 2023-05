Una youtuber del Reino Unido admite haber gastado más de 30 mil dólares en cirugías plásticas. Tras someterse a varias operaciones, Mia Dio asegura que su rostro “no se mueve” y que ni siquiera se reconoce a sí misma.

En un video de YouTube que acumula miles de reproducciones, la británica reveló todas las cirugías a las que se sometió. Ella explicó que en el pasado se consideraba una persona muy poco agraciada, lo que la llevó a pagar una gran cantidad de dinero para “mejorar” su apariencia.

“Antes de que me juzgues, realmente no me importa. Porque según este video, obviamente soy mi peor juez”, indicó, según consigna el New York Post. “No puedes juzgarme más de lo que me he juzgado a mí mismo en esta vida”.

La influencer señala que comenzó con los cambios estéticos a una edad muy temprana, ya que a los 16 años se hizo un relleno de labios y tuvo que usar una identificación falsa para que acepten su petición.

Después de este primer relleno, afirma que se volvió “adicta” y siguió volviendo por más, queriendo lucir “como una muñeca Bratz”.

Admitió que en el momento en que comenzó con este procedimiento, estaba optando por la opción más barata, por lo que sus labios estaban llenos de bultos, no se movían y eran “demasiado grandes” para su rostro.

Más cirugías

Cuando tenía 19 años, disolvió parte de su relleno y terminó con los labios que tiene en la actualidad. Después tuvo que emparejarlos ya que los había estado haciendo lucir uniformes con maquillaje durante aproximadamente un año y medio.

Tras dejar de lado el relleno de labios, se sometió a una cirugía de nariz que le costó 5 mil dólares. “El resultado se parece mucho a mi nariz natural, solo que un poco más angular, lo que básicamente me levantó la cara”, explicó.

Tras ello, Mia afirmó que empezó a aplicarse bótox en la frente para eliminar algunas marcas en su piel. Posteriormente se hizo un estiramiento de ojos, una cirugía dental, más relleno en las mejillas, la mandíbula y un aumento de senos.

La youtuber asegura que si bien ahora se siente más segura de sí misma, no cree que esta sea la solución para quienes no se sienten a gusto con su aspecto.

“Creo que es importante tener en cuenta que los procedimientos cosméticos o la cirugía plástica no están destinados a ser una solución única para los problemas de autoestima”, dijo. “Pero puede ayudar”.

Para qué sirve inyectarse bótox y qué debes tener en cuenta al someterte a este procedimiento

Las inyecciones de bótox se conocen principalmente por su capacidad para reducir la apariencia de algunas arrugas faciales. También se usan para tratar problemas como espasmos de cuello (distonía cervical), transpiración excesiva (hiperhidrosis), vejiga hiperactiva, ojo vago y migrañas crónicas.

El portal Mayo Clinic señala que el bótox solo debe aplicarse bajo supervisión médica. Es importante que las inyecciones se coloquen con precisión para evitar efectos secundarios. La terapia con bótox puede ser peligrosa si se administra de manera incorrecta.