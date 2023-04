Una enfermera estética de California, Estados Unidos, se volvió viral en TikTok tras revelar lo que sucede si se deja de utilizar bótox luego de un largo periodo de tiempo.

Brenda Blay, identificada en la mencionada red social como @nursebblay, publicó un video en el que asegura que se aplicó la sustancia en el rostro durante los últimos 20 años. Asimismo, que en el mes de octubre dejó de utilizarla.

“¿Alguna vez te has preguntado cómo se ve una persona que ha estado usando bótox durante 20 años cuando deja de hacerlo?”, empezó diciendo.

Luego, la enfermera señaló su frente, mostrando el poco movimiento muscular que hay entre sus cejas y la parte superior de su cabeza.

“Dejé de usarlo en octubre, por lo que prácticamente se ha ido, pero notan que no tengo movimiento muscular porque no lo he usado en mucho tiempo”, explicó.

“Así que ahora básicamente estoy reconstruyendo mis músculos”, agregó Blay, asegurando que siente que el movimiento y las arrugas están comenzando a regresar, aunque aún le falta para recuperarse en un 100%.

Dejó de usar bótox luego de 20 años

El video de la enfermera superó las 490 mil reproducciones y varios usuarios expresaron su propia experiencia con el bótox.

“Lo he estado usando desde los 35 años, ahora tengo 51 y no he tenido bótox desde septiembre u octubre y todavía estoy muy suave y sin movimiento”; “Gracias por ser honesta sobre el bótox. Nunca usé bótox. Solo quiero envejecer con gracia”; “Naturalmente, en realidad no uso los músculos de la frente para mover las cejas y, en la remota posibilidad de que lo haga, el músculo tiembla por falta de uso”, escribieron las personas.

Para qué sirve inyectarse bótox y qué debes tener en cuenta al someterte a este procedimiento

Las inyecciones de bótox se conocen principalmente por su capacidad para reducir la apariencia de algunas arrugas faciales. También se usan para tratar problemas como espasmos de cuello (distonía cervical), transpiración excesiva (hiperhidrosis), vejiga hiperactiva, ojo vago y migrañas crónicas.

El portal Mayo Clinic señala que el bótox solo debe aplicarse bajo supervisión médica. Es importante que las inyecciones se coloquen con precisión para evitar efectos secundarios. La terapia con bótox puede ser peligrosa si se administra de manera incorrecta.