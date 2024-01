Una pasajera aterrorizada a bordo de un vuelo casi catastrófico de Alaska Airlines compartió el momento en que envió un mensaje de texto a su familia diciendo ‘No quiero morir’ después de que una ventana del avión se rompiera. Su video se hizo viral en las redes sociales.

Emma Vu recurrió a TikTok después de sobrevivir al horroroso vuelo 1282 de Alaska Airlines el viernes por la noche, que se dirigía de Portland a California antes de que una ventana de la cabina saliera volando a 16,000 pies de altura.

“En el momento, estaba tan asustada”, dijo Vu, mientras mostraba sus mensajes de pánico a su familia que decían: ‘Las máscaras están bajadas; estoy tan asustada en este momento; por favor, oren por mí; por favor, no quiero morir’.

Afortunadamente, no se reportaron heridos en el avión, aunque algunos pasajeros perdieron sus teléfonos y pertenencias cuando la despresurización de la cabina hizo que el aire se precipitara.

Investigaciones han sido iniciadas por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, Alaska Airlines y Boeing, ya que el avión Boeing 737-9 MAX solo entró en servicio en noviembre de 2023.

Alaska Airlines ha dejado en tierra docenas de sus aviones Boeing 737-9 MAX para realizar urgentes revisiones de seguridad después del aterrizaje de emergencia.

Impactantes imágenes desde dentro del avión mostraron a los pasajeros sentados en un silencio escalofriante poco después de que la ventana explotara, mirando por un agujero en el fuselaje con las luces centelleantes de Portland debajo.

El testimonio de la pasajera de Alaska Airlines

Vu dijo que estaba dormida cuando la devastadora falla de seguridad ocurrió de repente, cuando ‘sintió que todo el avión caía’.

“Las máscaras cayeron, y la gente estaba gritando”, continuó, junto a un autorretrato lloroso que se tomó en el momento que temía podría ser el último.

“Estoy muy agradecida por las mujeres que estaban a mi lado... fueron tan amables calmándome, y las azafatas estaban dando tanques de oxígeno a quienes más lo necesitaban”, dijo.

“Pero estaba aterrorizada porque mi bolsa no se inflaba, y eso es literalmente lo que te dicen en el entrenamiento de seguridad, como no te preocupes, todavía estás recibiendo flujo de aire... cuando estás en modo lucha o huida, no estás pensando en eso”.

“Fue tan aterrador, nadie sabía lo que estaba pasando, el piloto vino para decirles a todos que se pongan la máscara antes de ayudar a otros, literalmente palabra por palabra lo que te dicen en el entrenamiento de seguridad”.

VIDEO VIRAL | Emma Vu reveló los desesperados mensajes a sus padres tras incidente de avión de Alaska Airlines con ventana rota. (Foto: TikTok shwimshady)

“La camisa de un niño voló, y su teléfono salió por la ventana”, agregó. “Fue simplemente surrealista”.

Informes sugieren que el asiento 26A, junto a la ventana rota, no estaba ocupado. Después de que la realidad de la situación se asentara y el avión aterrizara de manera segura, Vu dijo que quedó decepcionada por la respuesta de Alaska Airlines en ayudar a los aterrados pasajeros.

Dijo que la aerolínea solo le ofreció bebidas y aperitivos, y un vuelo reembolsado para el día siguiente con más espacio para las piernas, lo cual consideró “realmente insuficiente” para compensar la experiencia.

Al aterrizar, dijo que los pasajeros estaban parados en esta larga fila de Alaska, y no se movía durante una o dos horas. “Incluso intenté llamar al servicio al cliente de Alaska para ver si podía adelantarme en la fila, y no funcionó”.

A pesar de su encuentro cercano con la muerte, Vu dijo que decidió tomar el vuelo gratuito al día siguiente a California, porque “siento que realmente no puede suceder dos veces”.

Descontenta con la respuesta de la aerolínea, concluyó: “Alaska, me encantaría algo de dinero, tal vez algo de dinero para terapia, tal vez otro vuelo”.

