En el mundo de las propuestas de matrimonio, un hombre está conquistando corazones en línea con su creativa y encantadora pedida de mano, inspirada en una icónica escena de la recordada película “10 Things I Hate About You” (“10 cosas que odio de ti”, en español). El video es viral en las redes sociales.

En un video de TikTok que se ha vuelto viral desde su publicación el 25 de enero en @proposal.es, la novia pasea junto al río Chicago cuando nota a su hermana grabando a lo lejos. De repente, su novio emerge en el fondo, impecablemente vestido con un esmoquin. Ella se sorprende al darse cuenta de lo que se está desarrollando ante sus ojos.

Como sacado de la película, una banda ubicada en el puente comienza a tocar “Can’t Take My Eyes Off You” de Frankie Valli, recreando el inolvidable momento de la comedia romántica donde Patrick Verona (interpretado por Heath Ledger) interrumpe uno de los entrenamientos de fútbol de Kat Stratford (interpretada por Julia Stiles) y hace que la orquesta escolar toque la misma canción.

“La clavó por completo”, dice el video.

El momento emocionante

Con la canción sonando, el novio sostiene un micrófono y comienza a cantar y bailar. Lentamente se acerca a su novia, quien está parada, riendo y llorando. Finalmente, se encuentran y comparten un abrazo antes de que el novio se arrodille.

Después de decir “sí”, se capturan en la cámara las voces de la gente vitoreando.

Desde su publicación, el video ha obtenido más de 8,000 comentarios de personas compartiendo sus pensamientos sobre cómo se desarrolló la propuesta. Un usuario de TikTok escribió que, aunque normalmente no es fan de las propuestas públicas, esta es la única que aceptaría.

“La única propuesta pública que permitiré; es tan adorable”, dice un comentario similar. “Me encanta que sea una propuesta pública pero no pública. Como está afuera, pero no hay nadie alrededor 👌🏻”, escribe otra persona.

Otras personas comentan expresando la esperanza de que cuando se comprometan, alguien haga algo similar para ellas. Un comentario dice: “SI NO ES ASÍ COMO TE VAN A PEDIR MATRIMONIO, NO LO QUIERO 😭😭😭”. “Lloraría”, lee otro comentario. “¡Este es el sueño de toda mujer! Simplemente no lo saben 🥰”, dice otra respuesta.

