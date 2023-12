Si eres amante de las comedias románticas, probablemente uno de tus subgéneros favoritos sea el “enemies to lovers”, aquel en el que los protagonistas demuestran que del odio al amor hay un solo paso. ¿Te gustaría conocer los títulos más destacados con esta temática? Pues, a continuación, te presento las 10 mejores películas de relaciones amor-odio.

Vale precisar que la mayoría de producciones de la lista están disponibles en las plataformas más famosas del streaming, así que puedes verlas desde la comodidad de tu casa. ¡Espero que las disfrutes en tu próxima maratón!

¿CUÁLES SON LAS MEJORES PELÍCULAS DE “ENEMIES TO LOVERS”?

10. “27 Dresses” (2008)

Empiezo la lista con una de las reinas de este subgénero romántico: Katherine Heigl. En “27 vestidos”, ella comparte roles con James Marsden, bajo la dirección de Anne Fletcher.

¿De qué trata? Jane es una joven a la que le encanta acudir a bodas y ayudar a la novia como dama de honor –lo ha sido 27 veces– . Además, ella está enamorada de su jefe, pero el día en el que decide a confesarle su amor... su atractiva y caprichosa hermana, a la que siempre ha cuidado, entra en escena.

¿Cómo ver la película? “27 Dresses” está disponible en Disney Plus (Latinoamérica), Hulu (Estados Unidos) y iTunes.

9. “Leap Year” (2010)

Los talentosos Amy Adams y Matthew Goode lideran el reparto de “Propuesta de año bisiesto”, cinta grabada en Irlanda y dirigida por Anand Tucker.

¿De qué trata? Una joven enamorada va a Dublín para pedirle a su novio que se case con ella. Lo hará siguiendo una tradición irlandesa, según la cual solo un día cada cuatro años -el 29 de febrero- una mujer puede proponer matrimonio a su novio con la certeza de que no será rechazada. Sin embargo, durante el viaje, una circunstancia imprevista la obligará a pedir ayuda a un rudo mesonero.

¿Cómo ver la película? “Leap Year” está disponible en HBO Max (Latinoamérica) y iTunes.

8. “Life as We Know It” (2010)

Katherine Heigl vuelve a esta lista con “Bajo el mismo techo”, film que protagoniza al lado de Josh Duhamel. La entretenida comedia romántica tiene como director a Greg Berlanti.

¿De qué trata? Tras una primera cita desastrosa, los padrinos de una niña se convierten en lo único que le queda en el mundo. Entonces, se ven obligados a dejar a un lado sus diferencias y encontrar la manera de criarla juntos.

¿Cómo ver la película? “Life as We Know It” está disponible en iTunes y Amazon.

7. “The Proposal” (2009)

Sandra Bullock y Ryan Reynolds son las estrellas de “La propuesta”, divertidísimo largometraje de Anne Fletcher que ya es un clásico de las comedias románticas.

¿De qué trata? A punto de ser deportada y perder el trabajo por el que vive, la alta ejecutiva y demandante jefa Margaret, anuncia que está comprometida con su dedicado asistente Andrew, tomándolo por sorpresa...

¿Cómo ver la película? “The Proposal” está disponible en Star Plus (Latinoamérica), iTunes y Amazon.

6. “The Ugly Truth” (2009)

“La cruda realidad” es una película de Robert Luketic, estelarizada por Gerard Butler y la ya conocida Katherine Heigl.

¿De qué trata? Una productora de programas matutinos con problemas amorosos se ve enredada en una serie de estrambóticas pruebas que le pone su corresponsal, el machista presentador de un programa llamado “The Ugly Truth”. Sin embargo, sus ingeniosos trucos producen un resultado inesperado.

¿Cómo ver la película? “The Ugly Truth” está disponible en Amazon Prime Video (Latinoamérica) y iTunes.

5. “Red White & Royal Blue” (2023)

“Red White & Royal Blue” fue uno de los grandes éxitos del 2023. Bajo la dirección de Matthew Lopez, Taylor Zakhar Perez y Nicholas Galitzine encabezan el elenco de esta adaptación de la novela homónima de Casey McQuiston.

¿De qué trata? Tras la elección de su madre como presidenta, el joven Alex Claremont-Diaz es rápidamente seleccionado como el equivalente estadounidense de un joven miembro de la realeza. Entonces, cuando estos “rivales” son forzados a una tregua falsa, su difícil relación comienza a mejorar y la fricción entre ellos se torna en algo más profundo de lo que habrían podido imaginar.

¿Cómo ver la película? “Red White & Royal Blue” está disponible en Amazon Prime Video alrededor del mundo.

4. “10 Things I Hate about You” (1999)

“10 cosas que odio de ti” es la adaptación moderna de “La fierecilla domada” de William Shakespeare y, en el reparto, destacan nombres como Heath Ledger, Julia Stiles, Joseph Gordon-Levitt y Larisa Oleynik.

¿De qué trata? Al llegar a su nueva escuela, Cameron se enamora de Bianca, la bella chica de sus sueños... pero ella no puede salir con nadie hasta que lo haga su hermana mayor Kat, hosca y nada atractiva.

¿Cómo ver la película? “10 Things I Hate about You” está disponible en Disney Plus alrededor del mundo.

3. “Bridget Jones’s Diary” (2001)

Sharon Maguire dirige a Renée Zellweger, Colin Firth y Hugh Grant en “El diario de Bridget Jones”, la icónica adaptación cinematográfica de la novela de Helen Fielding.

¿De qué trata? Bridget Jones batalla con su edad, su peso, su trabajo y su soltería cuando decide tomar control de su vida y empezar un diario. Todo cambia cuando su encantador jefe y un abogado snob se interesan en ella y entran en su mundo de imperfecciones.

¿Cómo ver la película? “Bridget Jones’s Diary” está disponible en Amazon Prime Video (Latinoamérica) y iTunes.

2. “Anastasia” (1997)

Si hay una película animada que debe estar en esta selección, esa es “Anastasia”, la cinta de 20th Century Fox con las voces originales de Meg Ryan y John Cusack.

¿De qué trata? Cuando la sombra de la revolución se cierne sobre Rusia, Anastasia, la hija más joven de la familia real, apenas consigue escapar con vida. Años despúes conoce al joven Dimitri. Cuando se dirigen a París para reclamar los derechos del legado de Anastasia, se verán envueltos en una cruenta lucha contra el malvado monje Rasputín y su sicario, el murciélago Bartok.

¿Cómo ver la película? “Anastasia” está disponible en Disney Plus alrededor del mundo.

1. “Pride and Prejudice” (2005)

La lista es liderada por la emblemática “enemies-to-lovers” protagonizada por Keira Knightley y Matthew Macfadyen. Esta adaptación de la novela “Orgullo y prejuicio” de Jane Austen está dirigida por Joe Wright y obtuvo 4 nominaciones a los premios Óscar.

¿De qué trata? Saltan chispas cuando la enérgica Elizabeth Bennet conoce al soltero, rico y orgulloso Sr. Darcy. Pero él a regañadientes, se enamora de una mujer por debajo de su clase. Librando su propio orgullo y prejuicio, inicia una intensa y compleja relación.

¿Cómo ver la película? “Pride and Prejudice” está disponible en Netflix / Lionsgate Plus (Latinoamérica) y iTunes.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Conoce las locaciones y escenarios de las películas de fantasía que creías que no existían, pero en realidad sí. (Fuente: América TV)