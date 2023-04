Disney World, para muchos, es uno de los lugares más mágicos del mundo por todo lo que comprende, una experiencia sin igual para millones, pero a veces el calor puede ser inclemente, provocando que más de uno busque un refugio en la sombra o en el agua, pero un grupo de personas decidió meterse a una zona prohibida del complejo para refrescarse, ganándose una ola de críticas cuando el video se hizo viral.

El parque temático se encuentra el Orlando, Florida, una zona de los Estados Unidos que se caracteriza por las altas temperaturas, por lo que unos jóvenes, en vez de regresar al hotel o usar los servicios para mojarse, echarse un poco de agua al cuerpo para mantenerse a flote en el extenso recorrido, tomaron una decisión polémica.

El momento que se hizo viral en TikTok tiene lugar en una fuente de EPCOT (uno de los parques temáticos dentro de Disney World), pues al no ver a agentes de seguridad aprovecharon para meter más que los pies, pues se echaron en las aguas mientras la pileta seguía funcionado a vista y paciencia de cientos que los veían impactados, algunos con el celular en la mano grabando el momento.

Mira aquí el video viral

El metraje no nos muestra el desenlace del momento, pero se cree que pudieron ser retirados de la fuente por los guardias o, inclusive, expulsados del parque temático, por lo que miles acudieron a la caja de comentarios para mostrar su molestia en el video compartido por Shana Reed (@magicbyshana).

“Y nunca volvieron a ver el interior de un parque de Disney”, “como ex miembro del elenco, puedo decir con autoridad que ni siquiera me sorprende que tuvieran camisas de juego”, “mi rasgo tóxico es que querría hasta que viniera la seguridad solo para ver todo el drama”, “estoy esperando que alguien me lleve el video de ellos siendo expulsados”, “tomaré ‘cómo ser expulsado de Disney por 200 dólares’”, “estaría mintiendo si dijera que no lo había pensado alrededor del mediodía, pleno solo y en 95 grados”.