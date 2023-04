Una tierna mamá ha sido expuesta mostrando cuánto ama distraerse utilizando las plataformas de stream, pues fue captada revelando cuáles son las series y películas que le encanta ver en Netflix, las mismas que anota en un pequeño cuadernillo para no olvidarse sus nombres, motivo que le valió convertirse en viral ganándose el cariño de miles de internautas.

Mariah (@mar.iamsan) se encargó de compartir el clip en TikTok donde muestra el fanatismo de su madre por el entretenimiento audiovisual: “vi a mi mamá muy trabajadora, hasta que...”, vemos a la tiktoker acercarse a su progenitora, preguntándole qué está haciendo, a lo que ella contesta: “actualizando mis...”, la hija replica: “tus qué”.

Acto seguido, la hija enfoca la pantalla de la computadora y notamos la interfase de Netflix: “las películas que he visto, las series... son un chorro, mira”, al ver que el listado que abarca varias páginas, pregunta: “¿cuántas has visto?”, recibiendo una respuesta inmediata: “híjole, quién sabe”, “hay que enumerarlas”, culmina la muchacha.

Mira aquí el video viral

Un listado interminable

Lo curioso de todo fue que cada uno de los títulos viene con una calificación en porcentajes, indicando cuál le pareció mejor que otra, ‘La Flor de Mal’ parece estar entre sus favoritas, pues tiene una puntuación de 100.

“Y conociéndola, va a hacer otra lista bonita con colores y clasificaciones. Que nos la pase ¿no?”, se lee así en la leyenda del video que viene acumulando más de 620.2 mil vistas, con cientos de comentarios que han caído rendidos ante la mamá de Mariah.

“La Flor del Mal 100 por ciento, qué agradable señora”, “yo tengo un listado de 201 dramas que he visto y lo actualizo conforme veo nuevos, la entiendo”, “yo también lo hice, pero en Excel, separadas por chinas, coreanas, etc., y como salieron versiones de varias, preferí seguir viendo que anotando”, “también tengo una lista de k-dramas y animes”, “señora, usted y yo somos una misma. Bueno, a mí me falta ponerle evaluación”, “yo también tengo mi lista, pero en el celular”.