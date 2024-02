Las redes sociales se conmovieron con la historia compartida por Isaiah Garza (@isaiahgarza), un influencer de origen latino radicado en Estados Unidos. Conocido por su generosidad con personas de bajos recursos, el joven reveló recientemente el caso de una vendedora ambulante que trabaja junto a sus hijos. Con casi 9 millones de seguidores, captó un acto altruista que dejó a muchos con lágrimas en los ojos.

En su video, Garza se encuentra con una mujer y sus hijos vendiendo buñuelos en las afueras de un local comercial. A pesar de su hambre, el joven confiesa que carece de dinero para comprar comida. La respuesta de la vendedora, llena de humanidad, emocionó al influencer.

“Eso no es problema porque el sol sale para todos”, respondió la mujer. Decidido a darle una alegría a la familia, el chico decidió sorprender a los presentes con un regalo inesperado: mil dólares en efectivo como muestra de su gratitud por su buena acción.

Aunque inicialmente la vendedora se niega a aceptar el dinero, la insistencia del joven termina con un emotivo abrazo entre madre e hijos. Luego, la niña se pone a llorar revelando el motivo detrás de sus lágrimas: “Lloro porque nosotros vivíamos en una van porque no teníamos una casa. Vivíamos en el río y a mí no me gustaba porque había personas malas”.

Por su parte, la madre dio a conocer las difíciles circunstancias que enfrenta: trabajaba en una granja pero, de momento, no tiene empleo. Ante ello, expresó su preocupación de pagar la renta y verse en la obligación de dejar su hogar.

Ante esta revelación, el tiktoker indicó al final de su video que está dispuesto a “cambiar la vida de esta familia”, por lo que se espera que comparta novedades en los próximos días.

El fragmento del clip, que superó el millón de reproducciones y los 153 mil ‘me gusta’, generó una oleada de comentarios emotivos por parte de los usuarios, destacando la fuerza del amor maternal y la importancia de la bondad en el mundo.

“El amor de madre no se compara con nada en este mundo”, escribió una persona. “La bondad es el regalo más grande para la humanidad”, señaló otra.

“Mi corazón se rompió con la niña pero felicitaciones a la mamá por trabajar de todas las formas posibles”, indicó un tercero.

¿Cómo ayudar a las personas de bajos recursos?

Hay varias formas efectivas de ayudar a las personas de bajos recursos. Una opción es donar a organizaciones benéficas que se centren en proporcionar alimentos, refugio y atención médica a aquellos que lo necesitan.

Además, puedes considerar la donación de ropa, alimentos no perecederos y suministros básicos a bancos de alimentos locales o refugios para personas sin hogar.

Otra manera de ayudar es ofrecer tu tiempo como voluntario en programas comunitarios. Puedes participar en la preparación y distribución de comidas, enseñar habilidades prácticas como la alfabetización o la búsqueda de empleo, o simplemente ofrecer apoyo emocional y compañía.

