Dicen que los amigos se ven en los momentos más difíciles y este sujeto dejó por sentado lo anterior, pues al salir con una de sus amistades más cercanas enfureció porque este coqueteaba con una mujer que no era su esposa y se lo reclamó al punto que impidió que el engaño se concretara, por lo que su testimonio se hizo viral de inmediato.

Deshawn Harris (@@deshawn_sings), conocido en el ambiente musical de Arkansas, Estados Unidos, como Little Rock, acudió a TiKTok revelando que uno de sus amigos quiso darse, delante de él, un ‘escapada’ con otra mujer.

“Mi amigo se enojó conmigo y ahora no me habla porque estábamos en el club y queríamos hablar con estas mujeres, pero él está casado”, siendo sus motivos los que impactaron a millones en esta red social: “le dije que cortara eso, que no gasté todo mi dinero en tu boda para verte venir a este club y empezar a engañarla y arruinar todo”, reveló.

Mira aquí el video viral

Un amigo molesto

Pero, el músico replicó de forma innegable: “no te digo que camines por este pasillo, no te digo que me presentes a esta mujer y que le pongas este anillo en el dedo. Será mejor que vayas y te sientes en algún lado porque gasté demasiado dinero en tu boda”.

Una vez que el video se hiciera viral, recibió diverso tipo de reacciones, muchas críticas entre estos, pero a HuffPost le dijo que no tomaba atención a sus detractores: “no leo mis comentarios, así que no me molesta, solo soy un amigo honesto y leal. Si fuera yo en esa situación, él podría haberme hecho lo mismo, simplemente no me habría enojado por eso”.

Las mujeres querían sacarle dinero

Pero, también contó detalles adicionales sobre el suceso en el bar con su amigo: “esa noche comenzó como una tranquila conmigo y mi amigo; quería salir y sabía que su esposa no confiaría en él para salir con nadie más que conmigo”.

“Las chicas vieron que teníamos una sección y se acercaron a nosotros. Me di cuenta de que mi amigo estaba borracho, porque compró una botella de 200 dólares y solo la estaba pasando... intentaban que él les compré una botella, le preguntaban dónde era la fiesta después”.

Un amigo arrepentido

Entonces, Deshawn decidió llevarse a su amigo a un lado, el sujeto se enojó y le quitó el habla, pero esta historia tuvo un final feliz: “incluso después de esta situación, mi amigo me llamó y se disculpó por enojarse conmigo esa noche, se dio cuenta de que esas mujeres le habrían hecho gastar miles de dólares si yo no hubiera estado allí. No voy a dejar que jueguen él mientras está borracho”, sentenció.