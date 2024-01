Una azafata de Estados Unidos utilizó sus redes sociales para compartir sus encuentros favoritos con celebridades durante sus años trabajando en aviones. En un video subido a YouTube, Emily Kelly, quien se hace llamar “The Hungry Flight Attendant”, reveló que solo hablaría de sus experiencias positivas “por obvias razones”.

La asistente de vuelo empezó contando que una de sus experiencias más recordadas se produjo durante un vuelo de Atlanta a Dallas. En aquella ocasión, se encontró con el actor y cineasta australiano Joel Edgerton, conocido por sus papeles en “Loving”, la serie australiana “The Secret Life of Us” y por interpretar a Owen Lars en la saga de “Star Wars”.

“Era la persona más humilde, amable y asombrosa. Como una de las personas más humildes y amables que he conocido, no solo en cuanto a celebridades, como cualquiera”, recordó Kelly. “Y me hizo sentir importante y me hizo sentir escuchada”.

Años atrás, la azafata también se topó con Michael Blackson, actor, filántropo y comediante ghanés-liberiano que vive en los Estados Unidos. El encuentro se dio tiempo antes de que él “fuera super famoso”.

Paula Dean es otra de las celebridades que estuvo en uno de los vuelos de Kelly, quien describió a la chef “exactamente como era en su programa de cocina, como una dulce y cálida abuela”.

Días después de conocer a Dean, la asistente de vuelo, quien se declara fanática de la gastronomía, conoció al chef, dueño de restaurantes y celebridad estadounidense Bobby Flay, que ha aparecido en varios reality shows.

“Yo estaba como, ‘¿Eres Bobby Flay?’ No tuve miedo”, recordó y agregó que él le sonrió y fue muy amigable.

En otra oportunidad, pudo conocer a Arie y Lauren Luyendyk, quienes incluso se animaron a contarle detalles sobre su experiencia en el reality “The Bachelor”.

Asimismo, la azafata señaló que pudo conocer a Jamie Foxx y su hija Corinne. El actor fue “super amigable, sonrió mucho y fue super amable”.

Kelly destacó que “la mayoría de estos encuentros con celebridades no fueron en el avión”, ya que se los encontró a “casi todos ellos al azar en el aeropuerto”.

¿Qué se necesita para ser azafata?

Para convertirse en azafata, es esencial obtener la educación necesaria, como un diploma de escuela secundaria y preferiblemente formación en hospitalidad o turismo. Muchas personas también eligen completar programas específicos de la industria de la aviación, que abordan aspectos como seguridad a bordo y servicio al cliente.

Una vez completada la formación, el siguiente paso es buscar oportunidades de empleo. Se puede aplicar directamente a aerolíneas que estén contratando personal de cabina, siguiendo sus requisitos específicos de edad, altura y habilidades de comunicación. La entrevista y la evaluación de habilidades incluirán pruebas prácticas sobre interacción con pasajeros y resolución de situaciones hipotéticas.

