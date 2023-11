Una ex-azafata de vuelo decidió utilizar las redes sociales para compartir los motivos detrás de su decisión de renunciar a una carrera que, para muchos, representa el sueño de viajar por el mundo. En un video publicado en su cuenta de TikTok, Ashlee Rogers reveló que trabajar como aeromoza tiene varios aspectos positivos, pero sintió que los negativos los superaban.

Al describir la primera razón por la que decidió dejar el puesto, la australiana dijo que los turnos le exigían ser “muy flexible” con las horas de trabajo, y que estos eran “realmente agotadores”. Asimismo, comentó que pertenecer a la industria de la aviación es algo muy complicado debido a que esta “nunca se detiene”.

En consecuencia, organizar vacaciones se vuelve un dolor de cabeza y el cambio de turnos con colegas genera uno que otro inconveniente entre el personal.

“También hay muchas cosas relacionadas con el cambio de turnos. Necesitan asegurarse de que tengas suficientes días libres, que tengas suficiente tiempo de descanso entre turnos, por lo que es más difícil intercambiar turnos con la gente”, señaló.

Trabajó como asistente de vuelo durante varios años, pero decidió dejarlo

La siguiente razón es que su puesto se volvió demasiado impredecible. Según contó, “nada está garantizado” al ser azafata e incluso algo tan básico como las horas de trabajo siempre está variando.

Ashlee destacó que los operadores de vuelos “prácticamente pueden enviarte a cualquier lugar en cualquier momento”, lo que, según ella, dificultaba que los empleados “planificaran su vida”.

Finalmente, la australiana indicó que decidió dejar el mundo de la aviación por la cantidad de horas que debía pasar fuera de casa. Si bien la oportunidad de recorrer el mundo y conocer otros países suele llamar la atención de la mayoría de persona, para ella se volvió un problema ya que quería estar cerca de su pareja.

El testimonio de la joven se viralizó y generó una gran cantidad de reacciones. Varias personas que trabajaron como asistentes de vuelos acudieron a la sección de comentarios para compartir sus propias experiencias.

“Es un gran trabajo cuando quieres salir de tu ciudad natal y explorar el mundo. Una vez que terminas el viaje, ves el trabajo de manera muy diferente”; “¡Chica, mi vida ha cambiado desde que dejé de volar! Me siento renovada y ya no me siento tan enferma, es increíble”; “Todo el mundo necesita ver esto, no es tan glamoroso como parece”, escribieron las personas.

