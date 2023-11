Un joven enamorado decidió sorprender a su novia, quien es azafata, al proponerle matrimonio en pleno vuelo. El inusual y romántico gesto, que cautivó a los pasajeros y la tripulación por igual, se convirtió en un memorable episodio que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Todo empezó cuando uno de los trabajadores de la aerolínea Iberia Express, de España, hizo un anuncio público: “Esto concierne a una de las personas que van a bordo. No me he podido negar. Ahora lo entenderán”.

Tras ello, un joven ingresó al avión y tomó el micrófono para decir lo siguiente: “Buenas tardes. Señores pasajeros. Es un vuelo muy especial para mí y para una de las personas que está trabajando”.

“Aquí encontré al amor de mi vida. He recorrido medio mundo y he volado dos días días para reencontrarme con esta persona. Quería llamar a Claudia para que saliera al pasillo”, agregó el chico.

Fue así como, delante de todos los pasajeros y con su novia al borde del llanto por la emoción, le pidió matrimonio: “Quiero pedirle si quiere acompañarme en este viaje para el resto de mi vida”.

Tras un abrazo y sacar un anillo de compromiso, el joven concluyó su pedida diciendo: “No tengo palabras para describir este momento. Solo sé que quiero que sea para siempre. Te quiero”.

La grabación de la escena, difundida por la cuenta de TikTok @cloodyaa, se viralizó y generó todo tipo de comentarios entre los usuarios.

“Iberia patrocina esta boda”, “Enhorabuena creo que es de las pedidas más bonitas y originales que he visto”, “Me encanta cuando los sorprendidos dicen ´¿Por qué no me has avisado?´ Pues por algo es una sorpresa jajaja”, “Un pedido de matrimonio por todo lo alto, bueno, en cuanto salga el vuelo”, “Cansada de ser espectadora”, escribieron las personas.

Cómo hacer una propuesta de matrimonio original

El portal Zankyou hizo un listado sobre las cosas a tener en cuenta para hacer una pedida de mano original:

El lugar: lo ideal es escoger una locación tomando en cuenta la personalidad de la novia y los lugares que ambos consideren especiales, tales como su punto turístico favorito o el sitio donde se conocieron.

Una sorpresa original: una cena romántica o un show con ayuda de artistas siempre funciona. Todo va a depender de la personalidad de la novia.

Involucrar a la familia: si buscas hacer algo más formal, puedes hacer la petición en frente de la familia de la novia. En algunos casos se habla previamente con ellos o se puede sorprender a todos.

Con amigos: también se pueden involucrar a amigos para que estén presentes durante la propuesta o para que elaboren invitaciones de la pedida de mano.

La pregunta: es importante el contacto visual, el tono de voz y lo que quieras agregarle a la propuesta. Si te nace, prepara un mensaje previo en el que explicas el por qué de tu decisión de casarte con ella.

