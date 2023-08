Creyendo que tendría una divertida vivencia eligiendo un Airbnb para pasar las vacaciones junto a su familia en Texas, una señora decidió alquilar una casa por su acogedora apariencia, sin pensar que pasaría una desafortunada anécdota al pasar un fin de semana ahí. Y es que, con un clip en la plataforma de videos cortos, se reveló cada una de las reglas que habían en el interior del hogar.

La usuaria @beckypearlatx se encargó de hacer viral lo que vivió junto a su familia cuando buscó un relajo para salir de su zona de confort, ya que, lejos de tener una agradable estadía, esta mujer quedó más que sorprendida cuando se topó con cada una de las indicaciones que habían en todas partes de esta morada.

Reglas por todos lados

Según lo explicó la persona dueña de este contenido, al llegar a la vivienda encontró una sorpresa que jamás esperó, ya que, en muchas partes de esta casa habían pequeñas notas que detallaban las reglas que debían seguir los inquilinos, algunas útiles y otras no tanto. La mujer que alquiló este espacio manifestó que, en su mayoría, las indicaciones eran hasta ridículas.

“No lo entiendo. Nos alojamos en una casa de airbnb con otra familia durante el fin de semana. Las reglas que se muestran por toda la casa me acaban de matar. Parecía que cada habitación y cada superficie tenían una nota. Casi se sentía como si no fueran unas vacaciones. Habían muchas reglas”, escribió ella en la descripción del material.

De esta manera, no terminó de gozar su alojamiento, puesto que, sentía una sensación extraña que le impedía disfrutar de todos los ambientes por miedo a tener que encontrarse con una nota que me exija tener un comportamiento adecuado en el lugar. Cabe mencionar que, incluso habían reglas para no tocar la decoración del lugar, asegurando que todo era muy frágil para ser manipulado.

