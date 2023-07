Si bien ver a una ballena dar un salto en alta mar es considerado un suceso muy difícil de presenciar, poder apreciar a tres realizar esta acrobacia es únicamente para personas tocadas en el universo y este precisamente habría sido el caso de Robert Addie, quien no solo pudo ver los movimientos de estos mamíferos, sino que pudo grabar el acontecimiento para compartirlo en el ciberespacio.

El originario de New Hampshire publicó un video en internet para demostrar lo afortunado que era por estar frente a un espectáculo único en el mundo, puesto que, no solo impresionó a sus contactos, sino que también pudo generar la envidia de muchos científicos que no han podido ver el salto de una sola ballena.

Hombre privilegiado

“Una brecha triple es inaudita y una brecha triple sincronizada es aún más rara. Es una vez en la vida. Simplemente muy afortunado. Siento que Dios brilló sobre mí para permitirme capturar eso”, dijo este señor para demostrar su felicidad en el video que compartió en internet, mientras dejaba ver que a la distancia tres ballenas realizaban saltos.

Y es que, como si se tratase de una coreografía de baile, estos animales le dieron un show personalizado a este señor y sus hijas, los cuales disfrutaron de un paseo en el mar por el cumpleaños número 59 de este suertudo hombre. “Tengo la sensación de que tal vez estaban enseñando o entrenando”, también aseguró esta persona al tratar de entender la acrobacia.

