En redes sociales, se compartió un video protagonizado por un hombre que confundió a su esposa con otra mujer durante un concierto. La curiosa escena, captada por una testigo, se viralizó y generó toda clase de reacciones.

Ha sido la usuaria británica Eryn, identificada en TikTok como @eryngibbs_, quien difundió el registro del hecho. Ella explicó que había asistido a un festival junto a su familia cuando se produjo el incidente en cuestión.

Las imágenes dejan ver que, mientras la música sonaba, un sujeto toma del hombre a su esposa, o al menos eso era lo que creía. Su accionar tomó por sorpresa a la señora, quien se mostró confundida al no comprender lo que sucedía.

Mientras el hombre seguía tomando a la mujer sin darse cuenta de lo sucedido, la reacción de los presentes, quienes no dejaban de reír, le hizo percatarse de que algo andaba mal. Al mirar con atención, descubrió que el hombro que tocaba no era el de su pareja, sino el de una extraña.

La confusión se produjo porque ambas mujeres tenían el cabello corto y vestían una chaqueta de color parecido. Al darse cuenta, el sujeto empieza a reírse sin poder creer lo que acababa de ocurrir.

Video viral de sujeto que confundió a su esposa con otra mujer

En TikTok, el video superó las 40 millones de reproducciones y los 4 millones de ‘me gusta’. Como era de esperarse, los usuarios no desaprovecharon la oportunidad para hacer toda clase de bromas al respecto.

“Había como 3 iguales”; “la esposa ni cuenta se dio”; “qué gracioso”; “él es muy tierno”, “Me muero, la esposa ni enterada”, “Por qué no se quitaba”, “Llevan el mismo pelo y color de chaqueta” y “La risa de ella me dio más risa”; “pobre señor, no entendía por qué se reían”; “hasta yo me confundí las 2 con el mismo corte”, escribieron las personas.

