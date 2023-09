En los últimos años se ha hecho habitual ver a Lionel Messi con una barba característica. Aun cuando se retocaba el cabello, esta no desaparecía ni por asomo. Sin embargo, el argentino sorprendió a sus fanáticos a pocas horas de su posible vuelta con el Inter Miami en la MLS: se afeitó antes de entrenar con su equipo. Las imágenes se volvieron virales y en las redes rememoraron sus épocas en el Barcelona, cuando lucía una apariencia similar.

Lionel Messi no ha podido disputar los últimos partidos del Inter Miami en la MLS, debido a que fue convocado por su selección en el inicio de las Eliminatorias. La reciente derrota de Las Garzas ante el Atlanta United ha provocado que la afición pida a gritos su vuelta este miércoles, cuando reciba a Toronto en el Lockhart Stadium.

Si bien el entrenador Gerardo ‘Tata’ Martino no ha confirmado aún la vuelta de su compatriota, Messi se entrenó esta semana a la par de sus demás compañeros. Lo llamativo es que apareció sin barba, como en aquellas épocas del Barcelona de España en donde consiguió una serie de títulos.

Match day minus 1️⃣ at home pic.twitter.com/9UgCV6CYPr — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 19, 2023

“Nostalgia pura”

Inter Miami compartió las imágenes de sus entrenamientos en las redes sociales y la mayoría de usuarios se emocionó al ver al argentino sin barba. De inmediato, compararon la apariencia del ‘10′ con aquel joven del Barcelona que encandiló al mundo.

“Nostalgia pura”, “El Messi sin barba es la cúspide de la belleza humana”, “Leo Messi sin barba Prime GOAT”, “¿Se estará preparando para la nueva gala del Balón de Oro?”, fueron algunos de los comentarios.

En el 2021, Lionel Messi ofreció una entrevista al medio Olé y, entre otras cosas, reveló por qué dejó crecer su barba. “Llevaba mucho tiempo afeitándome, yo estaba con Gillette y me decían que, dentro de lo posible, vaya afeitado”, dijo inicialmente. “Hasta que no estábamos más y dije ‘ya está’, no me afeito más”, sentenció en aquella oportunidad.

Inter Miami enfrentará este miércoles 20 de septiembre a Toronto a las 18:30 en el Lockhart Stadium, escenario del cuadro de Florida.

Video recomendado

Nominados al premio 'The Best'