Los imitadores de Ed Sheeran existen alrededor del mundo; algunos tratan de alcanzar su rango vocal y otros simularían su destreza al tocar la guitarra. El caso de Ty Jones sería uno extremo: él tiene una similitud asombrosa con el cantante de ‘Perfect’ y cree que el cierre de su cuenta en TikTok fue esa misma razón. Su historia no tardó en hacerse viral en Internet.

El caso de Ty Jone y su ‘maldición’ lo vive desde su lugar natal: Manchester, en Estados Unidos. El joven de 28 años tiene un parecido extraordinario con el cantautor británico de 32: color de rizos, facciones, sonrisas y hasta la fisionomía sería compartida. “Siempre me repito diciendo: ‘No soy Ed’”, recalcó ahora en Instagram, luego de que TikTok cerrara su cuenta por motivos extraños.

El ‘clon malvado’ de Ed Sheeran

“A veces tengo un descargo de responsabilidad ... Solo porque me parezco a Ed Sheeran, ¿Significa que no puedo hacer TikToks?”, es cómo Ty resumió su problema con la red social china. De hecho, él generaba miles de risas al producir hilarantes videos y ‘cameos’ haciendo cosas que Ed Sheeran normalmente haría, pese a que no le agrada esta extrema semejanza.

“Es mi trabajo de tiempo completo. Tenía muchas ganas de promover lo que hago y comercializar mi negocio”, dijo de lo que era en un comienzo un canal de humor, y es que TikTok ayuda a usuarios a destacados a monetizar su pasión si alcanzan cierta popularidad. “Apelé y en cuestión de minutos obtuve una respuesta de que fue denegada”, dijo luego que la red social le cerrara su espacio digital y toda libertad de expresión como el ‘clon malvado’ de Ed Sheeran.

“Realmente me siento discriminado por mi apariencia, me comuniqué con el equipo de Ed Sheeran y afirman no estar involucrados en esta acción en mi contra”, contó aún cohibido por lo que pasó y miles de usuarios le afirmaron que su sola imagen era una transgresión a los ‘derechos de autor’ del icónico cantautor; esta habría sido la razón del bloqueo.

No pasó mucho tiempo después para que el medio The Sun diera a conocer que el perfil de Ty Jones fue restablecido con sus más de 110 000 seguidores; esto luego que el medio contactara a TikTok en representación de este peculiar creador de contenidos. “A mí no me mientas. Tú eres su clon o hijo de otra madre ¡Acá ha habido gato encerrado!”, dijo un fan destacado.