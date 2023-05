Una banda se presentaba en un pequeño pub de Londres, Inglaterra, en donde interpretaban la canción “Basket Case” del grupo Green Day. De manera repentina, el propio vocalista y líder de la agrupación estadounidense se subió al escenario, tomó el micro y se puso a cantar junto a ellos.

El episodio tuvo lugar el pasado sábado 13 de mayo en el Slim Jim’s Liquor Store, lugar en donde la banda de covers Borderline Toxic se presentaba como de costumbre.

En los videos subido a las redes sociales por los testigos, se observa que la cantante se alistaba para entonar la letra de la canción. Luego del primer verso, Billie Joe Armstrong emerge de la multitud y empieza a acompañar a los músicos.

La emocionante escena también fue captada y publicada por los dueños del local, quienes publicaron un video mostrando la reacción de los asistentes.

“¡Todavía estamos en shock! Anoche, Billie Joe de @Greenday saltó al escenario junto a @borderlinetoxic y tocaron ‘Basket Case’ juntos. ¿Qué tan increíble puede ser?”, escribieron.

“Pura alegría. Gracias Billie Joe Armstrong, un millón de veces por esta experiencia inolvidable”, escribió la banda Borderline Toxic en su cuenta de Instagram.

“Muy contenta de haber podido compartir este momento con una banda que amo, en mi bar favorito, con todos nuestros amigos... cantando con mi ídolo de la infancia. ¡Qué tiempos!”, agregaron.

Quién es Billie Joe Armstrong

Billie Joe Armstrong es un cantante, compositor, músico, productor y actor estadounidense conocido por ser líder y guitarrista de la banda de punk rock Green Day.

También es guitarrista y vocalista de la banda de punk rock Pinhead Gunpowder, y ha proporcionado la voz principal para los proyectos paralelos de Green Day, Foxboro Hot Tubs, The Network, The Longshot y The Coverups.