En ocasiones, las bromas ayudan a crear una mejor conexión emocional con nuestros seres queridos, especialmente con nuestros abuelos. Ante miles de casos, un chiste ‘inocente’ de Casey Kacz hacia su padre casi se le salió de las manos: el abuelito jamás pensó que un viaje a las Cataratas del Niagara sería una mentira fabricada por Photoshop, ¿Cuál fue su reacción? Esta anécdota no pasó desapercibida en TikTok.

El querido abuelo de esta historia quedó consternado y hasta al borde de un ‘ataque al corazón’, según algunos usuarios curiosos. Casey Kacz de Nueva York, en Estados Unidos, llevó las cosas un poco lejos al burlar a su padre con una fotografía editada de su nieto. Su historia generó tal impacto que en poco tiempo tuvo 12.6 millones de ‘views’ en TikTok y miles de personas lo señalaron como el ‘bromista’ del año.

Unas Cataratas del Niagara falsas

De acuerdo a lo contado por @caseman0912, él decidió enviar un sencillo mensaje de texto a su padre en casa y así vea a su nieto divertirse: el pequeño estaba a pasos de una corriente de agua que aparentaba ser de las Cataratas del Niagara. “Sabía que tendría una reacción interesante”, había dicho al medio Newsweek.

Sin embargo, la broma se había salido de control porque la imagen de Photoshop preocupó al anciano: la reacción de su padre fue de absoluto horror al creer que ‘su nieto estaba a punto de ahogarse’.

Mira el video viral

Contó que su padre estaba completamente alterado y hasta llegó a creer que se descompensó por la foto. Por si no fuera poco, el papá tiktoker contó que “lo puso al límite” para que el hilarante momento no acabara allí.

“No lo dejes escapar de tu mano cerca de esa agua. Un desliz… ¡por favor! (...) ¡Oh cielos!”, fue la impresión del abuelo, a lo que su esposa lo tranquilizó diciéndole: “Cálmate, ambos son falsos”.

“Mi papá no es muy bueno con la tecnología, así que sabía que no entendería la idea de las imágenes con Photoshop, pero sé que siempre se preocupa intensamente por proteger a sus nietos”, contó, pues no paraba de decirle que fuera ‘más cuidadoso’ con sus propios hijos.

“Mi papá se ha reído de eso desde entonces, y mi mamá pensó que era divertido”, dijo Kacz, ya que el video viral de TikTok lo motivó a elaborar más bromas con su familia y pasar así buenos ratos aunque no estén juntos: “¡Estás a punto de darle a este hombre un maldito ataque al corazón!”, le dedicó otro usuario entre la caja de comentarios.