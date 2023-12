Pese a los rumores de una crisis matrimonial, Lionel Messi y Antonela Rocuzzo siguen más unidos que nunca y eso ha quedado demostrado con sus recientes publicaciones Al respecto, una conocida numeróloga sorprendió al hacer una predicción sobre la pareja que ha ilusionado a millones de fans. Entérate de los detalles en la siguiente nota.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo aguardan en su casa de Rosario, Argentina, el inicio del Año Nuevo junto a sus tres hijos. En recientes publicaciones, la pareja se mostró con los ánimos al tope, entrenando en un gimnasio y disfrutando de los días de verano.

La felicidad de los esposos podría ser mayor, de acuerdo al vaticinio de Pitty, una famosa numeróloga argentina, que ha ilusionado a millones de fanáticos.

¿Cuál fue el vaticinio de numeróloga sobre Lionel Messi y Antonela?

Hace unos meses, durante una entrevista con Migue Granados, el jugador del Inter Miami, reveló que tiene ganas de convertirse en padre por cuarta vez.

“No sé, me gustaría tener otro hijo. No estamos en la búsqueda, pero me gustaría una nena”, confesó el ‘10′ argentino.

El último viernes, la numeróloga Pitty sorprendió a los seguidores de la ‘Pulga’ al predecir que Antonela esperará un hijo pronto. En una reciente publicación de la influencer, en donde luce un atuendo ideal para Año Nuevo, Pitty dejó un emoji de bebé como comentario, algo que ilusionó a los fans.

La predicción de numeróloga sobre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. (Foto: Instagram/antonelaroccuzzo).

