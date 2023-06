El amor de las madres hacia los hijos es indiscutible, es por ello que sacrifican tiempo y dedicación para darles solo lo mejor a los pequeños del hogar. Sin embargo, el caso de Karlie Smith habría llevado las cosas a un extremo. Ella compartió cómo es la alimentación de su hijo cuando van a un restaurante, pues no comería el ‘menú del día’ sino comida preparada en táper, ¿Fue criticada? Su caso levantó la polémica en TikTok.

Karlie solo tiene 21 años y miles de personas ya criticarían su maternidad; ella está convencida de que su hijo de 2 años debe comer lo que ella prepara hasta que sea lo suficientemente ‘mayor’ para dejar de hacerlo: “Digan que soy tacaña, digan lo que sea, pero si vamos a un restaurante, le voy a preparar una comida a mi hijo”, expresó la madre originaria de Ohio, en Estados Unidos.

“No le voy a comprar comida”

Aún el ojo de la tormenta, Karlie se vio motivada a defender su punto de vista desde su espacio maternal llamado @unbreakablemomma en TikTok. Ella sube consejos de maternidad y demás temas relacionados a la red social, pero jamás esperó que un video suyo sobre crianza alzara tanto la polémica; el material ya acaparó cerca de 55.000 ‘views’.

“A mi hijo no le voy a comprar comida”, dijo, pues prefiere tener siempre listo un táper con alimentos que puedan nutrirlo: “Esperan que pague US$6,99 por filetes de pollo y papas fritas que mi hijo va a tirar la mitad al piso, están locos. Además, lo que sea que prepare probablemente será más saludable que lo que tiene el restaurante de todos modos”, criticó en medio de su defensa.

Mira el video viral

Sin embargo, los usuarios quedaron escépticos con su metodología, pues la ‘lonchera’ del día a día en restaurantes dejaba mucho que desear: incluía sándwich de mantequilla de maní y mermelada, plátano cortado, cubos de queso cheddar y una barra de chocolate; todo empaquetado en un hermético recipiente de plástico.

“Puedo darle esto y dejar que lo disfrute a placer. Además, mi hijo no emite opiniones. No le importa lo que come; solo quiere comer”, comentó ella, a lo que refirió que el chocolate es el ‘premio’ de su pequeño hijo cada que es sacado a un restaurante: “Y después de que termina su comida, por lo general come de mi plato”, atinó a decir.

“El padrastro de mi cuñado solía hacer esto como abuso”,”A esa edad no conocen la diferencia entre comida de restaurante o comida casera. Está lejos de ser un abuso”, “no creo que sea al alimento que un bebé de 2 años debería a comer”, “Es una regla de casa y se respeta, pero: ¿Mantequilla de maní? ¿Es en serio?”, replicaron los cibernautas.