Miles de conductores en Estados Unidos son detenidos al año, ya sea por faltas en la conducción, infringir las leyes de tránsito o ‘pasarse de listos’ por sobre la autoridad. Esta vez, un conductor californiano fue detenido por ser muy ‘creativo’: él pintó parte de las placas de su auto para hacerlas pasar como vigentes este 2023. El resultado se hizo vial en Internet y su auto ahora está en manos del Sheriff del condado de Riverside.

Desde EE.UU., esta historia llamó la atención al mostrar hasta donde se puede llegar con tal de no pagar trámites administrativos. En esa ocasión, un automovilista de California se las arregló para ‘alterar’ la matrícula de su auto. Él hizo su propio lienzo para burlar a la policía, pero terminó fallando y su caso acaparó cerca de 15 mil reacciones entre propios y extraños de la ciudad: “Un genio entre los suyos”, se dijo en Facebook.

Creó una calcomanía para las placas

El caso se popularizó inmediatamente entre los vecinos del Condado de Riverside, del gigante norteamericano. De hecho, los agentes del Departamento del Sheriff detallaron lo que ocurrió previo a confiscar el vehículo entre las calles 2nd Street y Four Wheel Drive, de la ciudad de Norco.

Mira la imagen viral

Las placas tenían una calcomanía que decía '2023' para así evitar pagar la renovación. El caso no tardó en hacerse conocido en Estados Unidos y se advirtió de la multa de incurrir en este tipo de fraude (Foto: @Norco Sheriff's Station / Facebook)

El protagonista de la historia fue calificado por muchos como ‘muy creativo’: se descubrió que las placas de su auto tenían una calcomanía del 2023. Su acto fue presto a las leyes del estado, las cuales dictan la confiscación del auto y hasta cárcel si es que se llega a conducir con una licencia fraudulenta.

Entonces, se llegó a saber que el hombre intentó no renovar su número de registro vehicular y pretendió que la fecha pintada de naranja sea suficiente para distraer a los agentes de la ley: “¿Notó algún problema con esta etiqueta de registro?”, difundió el Sherriff del candado de Norco.

“No hace falta decir que su vehículo fue incautado. No conduzca el vehículo si no puede PAGAR (no pintar) la matrícula.”, fue la advertencia, en modo hilarante, que las autoridades difundieron por Facebook.

Conducir con la licencia vencida en California, EE.UU.

De acuerdo a lo dictado por las leyes vehiculares en California, se establece hasta 1 año de cárcel a los conductores acusados de fraude por registro vehicular.

Sin embargo, si el chofer es intervenido teniendo la licencia suspendida, sin prueba de seguro y registro vencido del vehículo, entonces se procede con la incautación del vehículo.