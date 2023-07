Estar en la cama cubiertos por una manta disfrutando de una película en una tarde de frío es un plan perfecto para muchas parejas, pero no para Virginia Nault. En esta nota te traigo una historia que parece sacada de una película y no precisamente romántica. Esta mujer de 22 años asegura ser alérgica a su novio y sufrir severas erupciones cuando lo ve. El caso se volvió viral no solo en Estados Unidos, sino que le dio la vuelta al mundo y aquí te cuento lo que se sabe.

En esta situación aplica la popular frase “lo ama, pero sabe que le hace daño” y es que la joven de Boston, Massachusetts, siempre pensó que se trataba de una alergia estacional, pero lo descartó al notar que los síntomas aparecían después de haber estado con su pareja.

Según su relato, todo empezó en diciembre del 2022 cuando se iniciaron las salidas con Steve Johnson, a quien conoció en una app de citas. Todo era perfecto, hasta que notó que algo no andaba bien con ella y su salud estaba comprometida.



Ella experimenta picazón, enrojecimiento de piel y ojos llorosos. “Comenzó con una gran picazón en los ojos y lagrimeo (...) Nos dimos cuenta de que después de pasar unos días en su apartamento, me salía un sarpullido muy fuerte la semana siguiente y me sentía bastante mal durante unos días”, explicó la joven según New York Post.

Todo le parecía muy raro pues notaba que su piel se recuperaba a mitad de semana, y volvía a verse afectada tras pasar un fin de semana junto a su novio Steve. “Hay algo en él que me hace tener esta reacción (...) Soy alérgica a él”.

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en llegar y más de uno cuestionó una posible infidelidad del hombre, pues para ella “algo en el aire de su departamento, un producto para el cuerpo o algo que esté usando” puede ser el responsable. Como esta idea de traición siempre ha rondado el caso, Virginia no tardó en afirmar que “cuando la gente dice que mi novio me engaña, es una de esas cosas que me produce risa. Al final del día, no me conocen, no lo conocen a él y no conocen nuestra relación”.

Lo cierto es que han acudido al dermatólogo, dos alergólogos y un oftalmólogo buscando respuestas, pero los especialistan han catalogado las reacciones como “estresantes”, algo que le produce risa. “Me harán una prueba ambiental y otra prueba de productos e ingredientes. Tengo que decir que ya hemos reducido el campo: sabemos que no es por el champú, ni el detergente o acondicionador”.

“Él ha sido tan paciente y tan solidario con todo, y está tan frustrado como yo”, detalló la mujer quien ya ha estado en la sala de emergencias del hospital por lo mal que se sentía y tuvo que tomar antihistamínicos y esteroides.

