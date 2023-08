Jackie Siegel ha vuelto a tener relevancia después de haber decidido tener la casa más grande de Estados Unidos. Y es que, la personalidad de internet mostró parte de lo que tenía dentro de su casa para la fascinación de sus seguidores. Esta persona demostró sus excéntricos gustos y también permitió ver una vez más su enorme gusto por viajar en avión.

Usando su cuenta de TikTok, @therealqueenofversailles, con más de 15 mil seguidores, esta usuaria demostró lo fácil que era para ella poder tener ciertas cosas que le gustan, ya que, en un video muy popular con casi un millón y medio de reproducciones, esta mujer dejó ver su llamativo deseo por viajar regularmente a bordo de aeronaves privadas.

Grandes lujos

En el clip que ahora es viral se puede ver la forma en la que esta señora de 57 años inicia contando lo que le sucedía constantemente cuando buscaba calmar un antojo frecuente. Jackie consultó si a más personas le gustaba comer caviar en un jet privado.

“¿Alguna vez has tenido uno de esos días en los que tienes ganas de caviar, pero sientes que, ‘Dios mío, debería estar en un jet privado comiendo caviar, pero no lo hago. ¿quieres irte de mi casa? Entonces, tengo la solución para eso...”, dijo en el material con poco más de un minuto.

De esta manera, la también influencer caminó hacia una parte de su vivienda para mostrar lo que había construido ahí para calmar sus gustos. Esta mujer reveló que tenía la parte de un avión de lujo en medio de su sala, en la cual se sentó para comer un poco de este costoso bocadillo para aparentar estar dentro de una aeronave.

Golpe de realidad

Las personas que reaccionaron a este contenido lo hicieron para darle a entender a Siegel que no todos contaban con sus ingresos. “No Jackie, porque todos somos pobres”; “Sí, te escucho, hermana. Es por eso que hice construir mi quinta mansión en forma de avión con un río de caviar atravesándolo”; “Jackie, solo queremos pagar comestibles básicos y alquiler”; “No Jackie, no he tenido uno de esos días”, dijeron los usuarios.

