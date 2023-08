Abel Lobatón apareció en una nueva edición de ‘América Hoy’ y mostró su molestia ante los polémicos comentarios que lanzó Youna contra su hija Samahara tras su separación. El exfutbolista señaló que no tiene intenciones de hablar por teléfono con el barbero, pero sí está decidido a ir a Estados Unidos para buscarlo y encararlo. “Si yo lo llamo, él me puede colgar por teléfono, en cambio si me tiene frente a frente ahí veremos. Vamos a hablar de hombre a hombre”, dijo el popular Murciégalo. (Fuente: América TV)