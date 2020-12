Brunella Horna afirma que tatuarse el nombre de la pareja trae mala suerte a la relación, por eso dijo que no se tatuaría por Richard Acuña. “¿Tatuarme? No, es de mala suerte, por favor. Todas las chicas que se las dan de románticas poniéndose un tatuaje del nombre del novio no lo hagan, eso sala la relación. Mira a Karla Tarazona y Christian Domínguez saló la relación. No lo hagan por favor”, dijo. Fuente: [América TV]