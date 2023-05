Brunella Torpoco se presentó en el set de ‘Mande Quien Mande’ y no tuvo problemas en confirmar que se aumentó el busto. La artista luce su nueva delantera en sus últimas fotografías y esto fue lo que dijo: “Hace poquito, recién me acabo de operar. La gente me quiere como soy, siempre les cuento mis secretitos, todo lo que hago. Yo cuento las cosas como son, no me hago la angosta”, expresó. Fuente: [América TV]