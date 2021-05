Paula Manzanal contó que eliminó a Fabio Agostini de su red social luego de enterarse que habló con su ex Mayra Goñi cuando se encontraba vacacionando en Máncora. El español culpó a Macarena Vélez del encuentro virtual y aseguró que no hizo nada malo y no siente culpa por lo ocurrido. (Fuente: América TV)