Pamela Franco apareció en una nueva edición de ‘América Hoy’ y manifestó su molestia por las bromas que sufrió Christian Dominguez durante un enlace en vivo del programa con Chabelita. Janet Barboza no tomó bien los comentarios de la cantante y le indicó que no debería involucrarse en el trabajo de su pareja. “Creo que estamos confundiendo los roles para mí, Christian está en su centro de labores y que venga su pareja a decirle como tiene que hacer su chamba no me parece”, dijo firme la conductora. (Fuente: América TV)