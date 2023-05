Melissa Klug participó en una secuencia de ‘América Hoy’ y fue consultada por sus romances con futbolistas a los largo de los años. La empresaria aceptó que se trató de una coincidencia y aclaró que nunca se fijó en los oficios de ellos. “Yo no puedo decir por qué, pero me enamoré y cuando uno se enamora, no sé, en mi caso, yo no veo el oficio ni en que trabaja”, dijo la actual pareja de Jesús Barco. (Fuente: América TV)