Michelle Soifer no se guardó nada y comentó sobre las declaraciones de Leslie Shaw, quien criticó la industria urbana en el Perú y dijo que no colaboraría con artistas nacionales. “Tú eres el gran ejemplo de peruana que no apoya a otro peruano (…) Es una ridícula, es una ridícula, aparte me da mucha pena, ya no estamos en tiempos para estar haciendo esto (…) Oye mamita, ubícate, bájate, más bien ya ve apurándote porque está pasando tu tiempo.”, despotricó contra la rubia. Fuente: [América TV]