Diana Pozo, reportera de 90 Noticias en Latina TV, causó asombro a los televidentes al enviarle una indirecta muy directa a su novio. “Estoy esperando que me dé el anillo, no sé si con estos tips me lo dará o no”, comentó la periodista, dijo en respuesta a la pregunta de Pedro Tenorio, quien consultó si estaba soltera o casada. Fuente: [Latina TV]