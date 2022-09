La Patrulla Estatal de Georgia les recuerda a los conductores que reduzcan la velocidad, que no conduzcan rápido y que no conduzcan distraídos. En un video de 15 segundos compartido de redes sociales, las autoridades mostraron un buen ejemplo de lo que puede pasar si uno no presta atención al estar detrás del volante cuando un semirremolque impactó por detrás contra un camión. Las imágenes fueron captadas por la cámara de tablero de una patrulla estacionada cerca de la Interestatal 75 y la Interestatal 16 divididas en el condado de Bibb. Con este material, las autoridades instaron a los conductores a dejar sus teléfonos y dejar espacio entre los vehículos, ya que tales acciones podrían salvar una vida. | Crédito: Georgia Department of Public Safety / Twitter