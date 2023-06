Chelsea Dickenson (@cheapholidayexpert) se ha vuelto viral en TikTok por exponer los consejos más impensados y extravagantes para pasar ropa en el avión sin que sea detectado en la maleta, los cuales van desde colocar prendas extra en un sostén pushup talla grande, hasta llenar los bolsillos de un chaleco de pesca y no sentir ningún tipo de remordimiento, a pesar de las no pocas críticas que ha recibido en los comentarios; de hecho, en uno de sus más recientes videos lo dice sin pudor: “la forma ‘seno’ para llevar equipaje extra gratis en tu vuelo... no, no dejaré de probar estúpidos trucos de embalaje y no, no me disculparé por ese horrible juego de palabras”, dijo.