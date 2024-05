Este acertijo visual me llevó al límite. Si no me hubiera esforzado al máximo, no habría sido capaz de cantar victoria. Por lo tanto, mi recomendación es que dejes todo en la cancha a la hora de participar. Ten en cuenta que solo se te brinda 10 segundos para averiguar la cantidad exacta de triángulos. Es poco tiempo, pero a la vez es suficiente si te concentras. Créeme que las distracciones te harán perder. El nivel de dificultad de este desafío es elevado. Me hizo recordar a los retos compartidos por mi colega Nathaly Vizarreta. ¡Qué buenos contenidos! Los más recientes que difundió son el que consiste en localizar la escalera escondida y el que superarás siempre y cuando ubiques las 2 ‘B’. Anímate a resolverlos en cuanto puedas.

Imagen del acertijo visual

En la imagen del acertijo visual hay muchos triángulos. Algunos se notan fácilmente. Otros no. Si quieres averiguar de manera rápida la cantidad exacta de las mencionadas figuras geométricas, piensa únicamente en el objetivo. Ese es el camino.

ACERTIJO VISUAL | Esta imagen te muestra bastantes triángulos. ¿Cuántos hay en total? (Foto: genial.guru)

Solución del acertijo visual

Felicito a las personas que fueron capaces de superar este acertijo visual. Si tú no pudiste hacerlo, tranquilo(a). Todo esto es un juego. Recuérdalo. En este punto de la nota de Mag averiguarás cuántos triángulos hay en la imagen.

ACERTIJO VISUAL | En esta imagen se indica la cantidad exacta de triángulos. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano.

¿Cómo son los acertijos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay acertijos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

