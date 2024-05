Voy a ser muy sincera desde el inicio: solo el 1% de los usuarios logró vencer este desafío. Como notarás, no es una tarea tan sencilla como parece, entonces te animo a sacarle el máximo provecho a tus habilidades visuales. Te cuento de qué se trata: hoy estás frente a un acertijo visual solo para valientes, pues la escena es cotidiana y oculta una verdad. En la ilustración que te presento notarás que hay 3 hombres y una mujer cargando a un bebé. Es aquí donde deberás sacar todas tus cualidades de detective y gran observador y no pasar por alto ningún detalle. Luego de 7 segundos me dirás quién es el padre del niño, ¿estás listo para convertirte en el nuevo ganador? Estoy segura que sí, pero no quiero dejar de recomendarte estos retos visuales que preparó mi colega César Quispe y que también te impactarán con los resultados: Si eres una persona observadora, hallarás a la mujer oculta entre los flamencos y ¿Puedes hallar a la foca entre los pingüinos en menos de 8 segundos?.

Imagen del acertijo visual: ubica al verdadero padre

Este acertijo visual está basado en la lógica y pondrá a prueba tu capacidad para pensar y tomar decisiones. Tu misión es mirar fijamente la ilustración y no pasar por alto ningún detalle. ¡La respuesta está frente a tus ojos, no te distraigas! Recuerda que solo tienes 7 segundos para darme la respuesta.

ACERTIJO VISUAL | Tu misión es encontrar quién es el verdadero padre del niño. (Foto: jagranjosh)

Solución del acertijo visual

El tiempo se terminó. Espero que puedas ingresar al selecto grupo de personas que sí dieron una respuesta correcta. Si miraste minuciosamente la ilustración, habrás notado que el bebé tiene los ojos azules, que son iguales al del hombre número 3. Entonces, él es el verdadero padre.

ACERTIJO VISUAL | Aquí te revelo quién es el verdadero padre del niño: se trata del hombre número 3. (Foto: jagranjosh)

¿Este acertijo visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano.

