En muchas ocasiones logramos identificar si una persona es médico o deportista por la vestimenta que usa, pero darnos cuenta si tiene mucho dinero o poco no siempre es tan sencillo porque algunos prefieren evitar las excentricidades. Hoy estás frente a un reto visual que te llevará al límite ya que puede ser uno de estos casos. Tu misión es encontrar quién es el millonario entre los 3 pasajeros del avión, pero no es tan sencillo como crees y te lo digo por experiencia propia. El máximo nivel de dificultad está en que solo cuentas con 7 segundos para cantar victoria y no puedes pasar por algo ningún detalle debido a que todos suman y son muy valiosos para demostrar qué tan genio eres. Estoy segura que lograrás cantar victoria y mi única recomendación es que no te desconcentres; además, te dejo un par de ejemplos para que practiques: ¿Eres lo suficientemente creativo para detectar una lámpara de mesa en 8 segundos? o Tu coeficiente intelectual es alto si averiguas cuántos hijos tiene la mujer.

Imagen del acertijo visual: quién es el millonario

A simple vista son tres personas que viajan cómodamente en un avión y cada una está en lo suyo, pero la verdad es que la escena está dibujada de forma magistrar para hacerte confundir. Es por esto que deberás prestar mucha atención a los detalles de la ropa de cada uno porque ahí está oculta la respuesta. La tarea es sencilla y deberás ubicar a la persona que tiene millones en su cuenta bancaria en solo 7 segundos.

ACERTIJO VISUAL | ¿Puedes adivinar quién es el pasajero millonario? Demuestra que eres un gran observador en menos de 7 segundos. (Foto: GenialGuru).

Solución del acertijo visual

Estoy segura que sentiste el alto nivel de dificultad de esta prueba, lo que convierte a este reto visual en un verdadero ‘dolor de cabeza’ porque no todos lograron ubicar al personaje en tan poco tiempo. Si hasta ahora no lo identificas, no te lamentes porque muchos sufrieron igual que tú, pero aquí te tengo la respuesta: el millonario es el primer hombre que lleva una chaqueta hecha de polyester.

ACERTIJO VISUAL | Aquí te dejo la respuesta de quién era la persona millonaria dentro del avión. (Foto: GenialGuru).

5 acertijos visuales para encontrar errores ocultos

Te recomiendo este video

Test visual: descubre si tu relación de pareja tiene futuro