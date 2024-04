Si te la pasas diciendo que eres una persona observadora, ya es momento que demuestres con acciones que eso es verdad. Ahora podrás dejarlo en claro, siempre y cuando resuelvas el reto visual que te presento ahora. Si bien no posee un límite de tiempo, su nivel de dificultad es alto. Te lo digo yo que ya participé en el mismo. Por un momento, pensé que no iba a ser capaz de superarlo, pero me esforcé más y lo logré. ¿En qué consiste el desafío? Pues en ubicar los 6 errores que hay en la imagen que acompaña la nota. La clave del éxito es prestar mucha atención a cada detalle de la ilustración.

Imagen del reto visual

La imagen del reto visual permite apreciar a un niño mirando hacia arriba, mientras está parado muy cerca de un árbol de Navidad. La escena tiene varias equivocaciones, pero no cualquiera puede detectarlas. Si lo haces, ya sabes que podrás dejar en claro que eres una persona observadora.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra a un niño mirando hacia arriba, mientras está parado muy cerca de un árbol de Navidad. Ubica los 6 errores que hay en la escena. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

¿Te cansaste de buscar los errores y quieres conocer la ubicación de estos de una vez por todas? Tranquilo(a). En este punto de la nota vas a poder saber dónde está cada equivocación con solo mirar la siguiente imagen. En el próximo reto visual te irá mejor.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de los 6 errores. (Foto: genial.guru)

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

