¡Qué hermoso día! Todo pinta a salir bien hoy, ¿no crees? ¡Anímate! Olvídate de tus responsabilidades por un momento y participa en este reto visual interesante. Esta última palabra la he colocado porque no es un desafío común y corriente. La prueba te permitirá demostrar que eres alguien muy inteligente, siempre y cuando la resuelvas bien. ¿Qué debes hacer exactamente aquí? Pues identificar qué persona, de las que aparecen en la imagen de abajo, viene del futuro. Sí, no solo hay cavernícolas en la ilustración. Me costó darme cuenta de ello. ¿Sabes qué es genial? Que no se ha establecido un límite de tiempo. Eso significa que puedes demorarte en dar una contestación. Aprovecha.

Imagen del reto visual

En la imagen del reto visual hay bastantes cavernícolas. Cada uno realiza una actividad distinta y todos parecen llevarse excelente. El detalle es que entre ellos hay una persona que no pertenece a ese tiempo. Es decir, viene del futuro. Identifícala para que puedas cantar victoria en este desafío.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra muchos cavernícolas. ¿Qué persona viene del futuro? (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Es verdad cuando te digo que perder es parte del juego. No siempre se puede ganar. Si hoy te tocó fallar, no hay problema. Para que sepas quién es la persona que viene del futuro, mira la siguiente imagen. Ahí se revela la solución del reto visual.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica qué persona viene del futuro. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano.

¿Qué persona puede considerarse muy inteligente?

Una persona muy inteligente es toda aquella que tiene la capacidad de comprender, pensar, analizar, manejar mucha información y resolver problemas de gran dificultad. Muchos retos visuales que existen pueden revelar si alguien posee un alto coeficiente intelectual o no.

