Cuando quiero poner a pruebas mis habilidades y desconectarme por un momento de todo el trabajo y responsabilidades en casa, lo primero que hago es meterme a Google y buscar un acertijo visual que me rete de principio a fin. Desde niña siempre me ha gustado estar pendiente de los detalles y no se me pase ninguno, talvez por eso tengo tanto éxito al resolver estos retos y hoy quiero compartirte uno de mis favoritos. En esta ocasión vamos a desafiar tus destrezas y discernir con precisión el lugar exacto en donde están ocultos seis caballos en esta ilustración. Tienes que ser muy observador y si puedes, ni parpadees porque te aseguro que se te puede escapar un animal muy bien camuflado. Antes de empezar, debo decirte que solo tienes 7 segundos para lograrlo y esta imagen ‘hará de todo’ para engañar a tu cerebro, algo que también sucede cuando intentas encontrar el lápiz en la escena del patio de recreo o ubicar el paraguas oculto en menos de 12 segundos. Ahora sí, empecemos.

Mira la imagen y responde dónde están los caballos

Yo sé que esta clase de desafíos no son sencillos. Por eso es que te indiqué que te enfoques por completo en la ilustración. Analiza la gráfica y luego de ello ya tienes que dar una respuesta. ¡No olvides estar atento al reloj y no se te pase el tiempo!

ACERTIJO VISUAL | Mira con atención cada detalle de la imagen y luego de ello responde dónde se encuentran los caballos. ( Foto: namastest)

Solución del acertijo visual

Aquí te dejaré la gráfica donde podrás visualizar con mayor detalle cada ubicación del caballo en este acertijo visual. Los 6 animales no están a simple vista, salvo uno que claramente lo vemos todos. Los demás están ocultos en el mar, la vegetación y las nubes.

ACERTIJO VISUAL | Te muestro la ubicación de cada caballo en este complicado acertijo visual. (Foto: namastest)

