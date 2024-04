A lo largo de mi vida, he ido a muchas fiestas y en algunas, lamentablemente, me di cuenta que hubo asistentes que se convirtieron en víctimas de un robo. Enterarme de eso me generó mucha indignación en su momento porque uno de los afectados tranquilamente pude haber sido yo. Te cuento todo ello porque este reto visual guarda relación con lo que he mencionado. Resulta que el desafío de aquí consiste en identificar a la persona que está hurtando en una fiesta. Pero tienes que apurarte, pues nada más se brinda 8 segundos para realizar esa tarea. Prepárate antes de participar en la prueba.

Imagen del reto visual

En la imagen del reto visual se puede apreciar que varias personas han asistido a una fiesta de disfraces. Realmente, todo parece perfecto, pero no, ya que alguien está aprovechando un descuido para robar. Abre bien los ojos y localiza al ladrón o ladrona.

RETO VISUAL | Esta imagen muestra a varias personas en una fiesta de disfraces. ¿Quién está robando? (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

¿Los 8 segundos que se brindan no fueron suficientes para que puedas ubicar a la persona que está robando en la fiesta de disfraces? No te preocupes. Como todo esto es un juego, no hay problema. Para que sepas la solución del reto visual, mira la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica qué persona está robando en la fiesta de disfraces. (Foto: genial.guru)

¿Cómo son los retos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay retos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

