Soy un amante de los perros. Realmente, considero que son los mejores amigos del hombre. Cuando tenía uno en mi casa, me divertía bastante con él, pero acepto que también llegaba a molestarme un poco cuando hacía una travesura. Justamente, el reto visual de aquí está relacionado a un mal accionar de esta mascota. Para ser más exactos, el desafío que te presento ahora consiste en averiguar qué can, de los que aparecen en la imagen de abajo, rompió la bolsa que su dueño había comprado. Pero antes de que mires la ilustración debes saber que debes identificar al culpable en menos de 12 segundos. Si te demoras más, no podrás cantar victoria aquí.

Imagen del reto visual

¿Cuántos perros hay en la imagen del reto visual? Cuatro. Todos lucen adorables y están en la cocina de su casa. Si bien ninguno parece ser agresivo, uno sí es muy travieso. Tanto así que rompió la bolsa que su amo adquirió en una tienda. Tienes que decir quién hizo tal cosa rápidamente.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra cuatro perros. ¿Qué can rompió la bolsa? (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Levanta la cabeza. Perder es parte del juego. No todo el tiempo se puede ganar. A veces, toca aceptar la derrota. Si no pudiste superar el reto visual, no hay ningún problema. Mira la siguiente imagen y sabrás qué perro rompió la bolsa.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica qué perro rompió la bolsa. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

5 retos visuales que debes resolver en pocos segundos

¿Cómo son los retos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay retos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

