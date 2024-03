20 segundos es el tiempo máximo que te daré hoy para que pongas a prueba tu agudeza visual y encuentres las 15 caras ocultas en medio de una pintura de Octavio Ocampo, reconocido por su genialidad artística. Estoy segura que te parecerá un reto muy complejo, pero no pienses en que perderás, sino que te retarás al máximo tal como yo lo hice. Y es que desde que llegué a la casa de un familiar y encontré un enorme cuadro en la pared que al mirarlo fijamente me dio la impresión que escondía más detalles, no he parado de navegar por internet buscando más ejemplos para seguir aumentando mi capacidad cerebral. Te aseguro que este acertijo visual te dejará impactado, pero si tienes temor de no salir victorioso, puedes ir practicando con encontrar 6 caballos ocultos en menos de 7 segundos o ubicar al león oculto entre los animales en menos de 12 segundos. ¿Estás listo? Te recomiendo concentrarte, activar el cronómetro y abrir muy bien los ojos porque hasta un parpadeo te puede hacer perder.

Cada detalle de la pintura inspirda en Don Quijote está diseñado para engañar a la percepción, haciendo que los rostros emerjan de forma casi mágica cuando se mira atentamente. A simple vista, podrías distinguir un molino de viento, un rostro prominente, dos soldados u otros objetos enmascarados; sin embargo, más de uno ha ‘perdido la cordura’ mientras buscan las 15 caras ocultas en esta ilusión. ¿Te sientes preparado para sumergirte en la búsqueda?

ACERTIJO VISUAL | Esta impresionante obra pictórica encierra un gran reto que es encontrar todas las facciones ocultas. ¿Estás listo para empezar la búsqueda? (Foto: X)

¿Te pareció difícil? No te preocupes si no lograste encontrar todas las caras, pues las he destacado con un círculo a continuación. En el centro y hacia la izquierda de la imagen, se aprecia al personaje Xarifa ocupado en el campo, y quizás también el semblante de un canino. En la parte superior derecha de la obra de arte, se vislumbra un rostro espectral que vigila la escena. Los dos hombres en el centro de la imagen son el mismísimo Don Quijote y el labrador Sancho Panza.

ACERTIJO VISUAL | En esta imagen encerré todas las caras que debías ubicar en menos de 20 segundos. ¿Le atinaste?. (Foto: X)

¿Te intrigó este acertijo visual? ¿Te divirtió o descubriste algo nuevo sobre ti mismo? Estos retos son cautivadores y, en ocasiones, bastante desafiantes, lo que asegura una diversión sana. Si estás interesado en más pruebas como esta, te alegrará saber que hay una amplia lista disponible en cualquier momento. Basta con hacer clic en el siguiente enlace para explorar más desafíos visuales en Mag. ¿Te animas a probarlos?

