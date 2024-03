Los retos visuales me fascinan. Desde niña, disfrutaba buscando objetos ocultos en imágenes llenas de detalles. Esa capacidad de enfocarme en lo pequeño y discernir entre lo normal y lo anómalo me resultaba un desafío irresistible. Hace poco, me topé con un nuevo enigma que prometía poner a prueba mi capacidad de observación: encontrar 5 animales en una imagen en solo 15 segundos. A primera vista, parecía una simple escena rural; sin embargo, había muchos seres camuflados en el paisaje. Con la adrenalina corriendo por mis venas y la vista fija en la pantalla, comencé a analizar cada elemento de la imagen. Observaba las formas, los colores, las texturas, buscando cualquier indicio de la presencia de un animal. El tiempo era oro y cada segundo era crucial. Finalmente, después de una intensa búsqueda, ¡lo logré! ¿Te animas tú también a desafiar tu vista y demostrar que eres un genio con visión 20/20?

Imagen del reto visual

En esta intrigante imagen, que despliega troncos de árboles retorcidos en una jungla sombría, se ocultan cinco singulares criaturas en peligro de extinción. Tu tarea consiste en localizar un elefante, un perezoso, un tucán, un orangután y un jaguar en tan solo 15 segundos. Analizando minuciosamente los troncos y el musgo cubierto de maleza, se revela que dos de los troncos albergan a dos animales, mientras que un tercero sostiene al quinto animal de manera individual.

RETO VISUAL | Todo el mundo ve el tronco nudoso, pero tendrás un alto coeficiente intelectual y una visión 20/20 si puedes encontrar los cinco animales en 15 segundos. | World Wildlife Fund

Respuesta del reto visual

Si la búsqueda se tornó desafiante, basta que te desplaces hacia abajo para descubrir las criaturas: el perezoso y el tucán se asoman en las alturas, la cara del orangután se distingue cerca del fondo de uno de los troncos, y el jaguar desciende por otro, mientras que en el extremo derecho, la trompa se manifiesta como el elefante con sus colmillos imponentes.

RETO VISUAL | ¿Encontraste los cinco animales en peligro de extinción? | World Wildlife Fund

¿Qué implica tener una vista afilada?

Según el Instituto Nacional del Ojo de los Estados Unidos (NEI, por sus siglas en inglés), tener una vista afilada generalmente se refiere a tener una buena agudeza visual. La agudeza visual se mide en términos de la capacidad de ver letras o símbolos específicos a una distancia estándar, y se expresa como una fracción, donde el numerador representa la distancia a la que una persona puede ver el objeto y el denominador indica la distancia a la que una persona con visión normal vería el objeto con la misma claridad.

