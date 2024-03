Si me preguntas qué hago en mi tiempo libre, no tengo problema alguno en decirte que me divierto participando en los retos visuales que se comparten en Mag. Y es que los desafíos que están aquí son geniales. Hasta me animaría a calificarlos como “irrepetibles”. Si quieres sumarte a uno, te recomiendo el de aquí, que consiste en hallar a un mono travieso en la imagen que acompaña la nota. Ese animal está haciendo de las suyas, así que prepárate. No te confíes porque puedes perder. Abre bien los ojos. No permitas que ningún detalle de la ilustración se te escape. Aprovecha que no se ha establecido un límite de tiempo. Solo así acabarás manifestando “lo logré” en esta prueba. Como ya te indiqué todo lo importante, el resto depende ti. ¡Adelante!

Imagen del reto visual

En la imagen del reto visual se puede apreciar que una familia decidió ir al zoológico, donde están compartiendo un momento agradable con las jirafas. Lo curioso es que en ese lugar hay un mono, que obviamente debería estar en otra zona del parque. Tienes que localizar a ese animal para poder cantar victoria en el desafío.

RETO VISUAL | Esta imagen muestra a una familia compartiendo un momento agradable con las jirafas de un zoológico. ¿Dónde se encuentra el mono? (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Perder es parte del juego. No se acabará el mundo solo porque fallaste en este reto visual. Relájate. Si no pudiste encontrar al mono, no hay ningún problema. Ahora mismo sabrás dónde está exactamente con solo mirar la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del mono. (Foto: genial.guru)

¿Cómo son los retos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay retos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

